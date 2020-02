NBA, Brandon Clarke: “Vorrei rubare la tecnica di tiro di Harden”

Con l’avvicinarsi dell’All-Star Game, aumentano le interviste e le curiosità della NBA.

Mentre parlava con i giornalisti, in vista della Rising Stars Game di quest’anno, al giocatore dei Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, è stato chiesto quale caratteristica avrebbe voluto “rubare” da un attuale All-Star. Come risposta, Clarke ha dichiarato che gli piacerebbe assimilare la tecnica di tiro di James Harden, guardia degli Houston Rockets.

“Probabilmente sceglierei il tiro di Harden. Inizialmente direi Steph [Curry], ma quest’anno non è all’All-Star Game quindi…”.

Non è un caso che la guardia degli Houston Rockets susciti così tanta ammirazione tra i giocatori della NBA, soprattutto tra quelli più giovani. Questo perché è riconosciuto come uno dei migliori tiratori nella storia della Lega. Nonostante lo si difenda con la mano in faccia, costringendolo a cadere, non importa. Harden riesce comunque a segnare. Per questo motivo, i giovani aspiranti giocatori di tutto il mondo imitano spesso il suo stile di gioco.

Harden, al momento, sta disputando una stagione positiva. Finora ha giocato 51 partite, stabilendo una media di 35.3 punti (43,7% di tiro dal campo e 35,8% da oltre l’arco), 7.3 assist e 6.5 rimbalzi a partita.Il tutto in 37.1 minuti di utilizzo. Inoltre è in testa alla classifica per media di punti segnati a partita, con un discreto margine che lo separa dagli altri giocatori. La superstar dei Bucks Giannis Antetokounmpo, per esempio, è attualmente al secondo posto con 30.0 punti a partita.

Clarke, che sta giocando con una media di 12.3 punti e 5.7 rimbalzi, ha affermato di essere entusiasta dell’opportunità di rappresentare i Grizzlies durante il Rising Stars Game:

“Sono davvero grato di essere in grado di rappresentare il nostro team”,

L’ NBA Rising Stars Game 2020 si svolgerà all’interno dello United Center questa notte: venerdì 14 Febbraio 2020.