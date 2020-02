NBA, Minnesota torna a vincere: è una W da record

Nella notte i Minnesota Timberwolves hanno battuto i Los Angeles Clippers per 142-115. Una partita a senso unico fin dal primo quarto. In generale l’ottima prestazione dei Timberwolves è stata corale, ma i protagonisti della serata sono stati due. Karl Anthony Towns che ha messo a referto 22 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, e Jordan McLaughlin che ha segnato 24 punti e ha prodotto 11 assist. D’Angelo Russell non ha messo piede sul parquet e quindi il suo debutto in maglia Timberwolves slitta al prossimo match.

I Timberwolves hanno stabilito diversi record in questa partita. Infatti hanno segnato 81 punti nel primo tempo, record di franchigia, hanno realizzato 142 punti, terza partita col maggior numero di punti totalizzati nella storia della franchigia e ultimo, ma non per importanza, l’aver realizzato 26 triple, il massimo nella storia della squadra di Minneapolis.

Ryan Saunders, capo allenatore dei Timberwolves, si è detto felice della prestazione dei suoi giocatori. Queste le sue dichiarazioni:

“La mia cena avrà un sapore diverso questa sera. Penso anche che dormirò meglio. Sono molto felice di questa vittoria. Abbiamo giocato molto bene.”

Jordan McLaughlin si è soffermato sull’arrivo dei nuovi giocatori:

“Quando sono arrivati i nuovi ragazzi nello spogliatoio abbiamo sentito che hanno portato molta energia. Oggi questa energia l’abbiamo portata sul campo e si è visto dalla prestazione.”

I Timberwolves sono tornati a vincere dopo ben 13 sconfitte di fila. L’ultima vittoria risaliva al 10 gennaio contro i Portland Trail Blazers. Nella prossima partita affronteranno i Toronto Raptors con l’intento di continuare a migliorare.

