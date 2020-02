NBA, Bob Myers: “Trade D’Angelo Russell? Gli auguro il meglio”

Il GM dei Golden State Warriors, Bob Myers, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo scambio che ha portato D’Angelo Russell a diventare un nuovo giocatore dei Minnesota Timberwolves. Myers ha ammesso di sentirsi dispiaciuto per l’addio consumatosi a ridosso della Trade Deadline. Queste le sue parole:

“Mi sento male se ci ripenso. Spero che sia in un posto che gli piaccia. Ha giocato sempre duramente ed è molto maturo. E’ stato un membro della nostra famiglia e gli auguro il meglio.”

D’Angelo Russell quest’estate aveva lasciato i Brooklyn Nets per accasarsi a San Francisco. Nonostante abbia giocato appena 33 partite con gli Warriors, ha sfornato buone prestazioni, come i 52 punti a inizio novembre (career high) contro la sua nuova squadra, i Minnesota Timberwolves. Dal neonato tandem con Karl-Anthony Towns passeranno le fortune del gruppo guidato in panchina da Ryan Saunders.

In cambio, gli Warriors hanno accolto Andrew Wiggins, un’ex prima scelta assoluta ancora alla ricerca della continuità.

Leggi anche:

NBA, D’Angelo Russell: “Minnesota? Mi sento a casa”

NBA, Kerr: “Wiggins? Si adatta meglio rispetto a Russell”

Risultati NBA: Portland cade a Utah e Lillard è una furia con gli arbitri! Crollo Houston a Phoenix, Beal la vince allo scadere

Karl-Anthony Towns contro la NBA: “Questa lega non mi ha mai rispettato”