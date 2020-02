Steve Kerr ha molta fiducia in Andrew Wiggins, neo giocatore dei Golden State Warriors arrivato nella giornata di giovedì dai Minnesota Timberwolves in cambio di D’Angelo Russell.

Come riporta ESPN, l’allenatore pluri-campione NBA si è detto molto soddisfatto dell’esito della trattativa:

“Sono contento dell’acquisto di Wiggins, è una mossa che ha senso per entrambe le squadre. La capacità di adattamento di Russell era discutibile, lo sapevamo sin dal primo giorno che ha firmato. Quando hai già giocatori come Curry e Thompson è difficile inserire un’altra guardia dominante. Abbiamo avuto 50 partite per valutare la situazione: anche se le cose si sono complicate con l’infortunio di Steph, abbiamo capito che Russell non andava bene per il nostro gioco”