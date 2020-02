NBA All-Star Weekend, Zach LaVine parteciperà alla Gara dei 3 punti

Zach LaVine sarà uno dei partecipanti per la gara dei 3 punti dell’All-Star Weekend durante la giornata di sabato 15 febbraio. Il giocatore dei Chicago Bulls, infatti, ha deciso di accettare l’invito per rappresentare la squadra dell’Illinois nella competizione destinata ai migliori tiratori della Lega. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

LaVine, un mese fa, aveva chiesto pubblicamente di poter partecipare alla gara da 3 rispetto allo Slam Dunk Contest (già vinto in due occasioni nel 2015 e il 2016, ndr) e la Lega ha accontentato il giocatore invitandolo alla gara per specialisti. Il 24enne, in questa stagione, sta viaggiando con il 37.6% dall’arco.

All-Star Weekend 2020: partecipanti gara 3 punti

Giocatore Squadra Fonte Trae Young Atlanta Hawks Chris Haynes, Yahoo Sports Damian Lillard Portland Trail Blazers Chris Haynes, Yahoo Sports Joe Harris Brooklyn Nets Michael Grady, YES Sports Duncan Robinson Miami Heat Ira Winderman, South Florida Sun Sentinel Zach LaVine Chicago Bulls Shams Charania, The Athletic

