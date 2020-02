NBA Slam Dunk Contest: anche Pat Connaughton tra i partecipanti

Anche lo Slam Dunk Contest ha finalmente completato il roster dei partecipanti: dopo gli annunci di Dwight Howard, Derrick Jones Jr e l’attesissimo ritorno di Aaron Gordon, anche il quarto nome è stato rivelato. Si tratta di Pat Connaughton, guardia dei Milwaukee Bucks.

Per Connaughton è la prima volta allo Slam Dunk Contest. Il suo super-atletismo passa spesso e volentieri sotto traccia, a volte anche solo per degli stereotipi. Pat però non si è perso d’animo e ha tutte le intenzioni di dimostrare il suo valore:

“Mi piacciono gli stereotipi, perché posso dimostrare che sono falsi. In quest’epoca, il politicamente corretto e gli stereotipi sono una verità nascosta. Le persone non ne vogliono parlare, non sono sempre veri, ma tutti in fondo sanno che è così. Far parte di un gruppo di persone che può smascherare il detto ‘White man can’t jump’ è molto eccitante”

Anche in una lega aperta come l’NBA esistono alcuni pregiudizi. In questo caso, il maggior atletismo degli atleti afro-americani è un fatto consolidato, ma per questo motivo si tende a sminuire troppo le capacità dei white men. Connaughton ha ora l’occasione di smentire tutti sul palco più importante:

“Se lavori duro, non importa poi chi sei, da dove vieni, in quale spazio la gente tenta di incasellarti. Se ne può uscire. Si può ottenere ciò che si vuole se si lavora duro”

Se ancora non siete a conoscenza dell’atletismo di Connaughton, qua sotto potete gustarvi un antipasto di ciò che vedremo il prossimo 15 febbraio:

