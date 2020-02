Risultati NBA: cadono i Lakers in uno Staples Center tutto per Kobe. 54 di Irving, Denver espugna Milwaukee

Toronto Raptors 105-92 Detroit Pistons

Tutto facile per i Raptors contro i Pistons. Guidati da VanVleet e Siakam, i canadesi si impongono nella Motor City con facilità, guidando già di 13 punti a metà partita. Il resto della sfida è pura amministrazione per i campioni in carica, che allungano ulteriormente e volano oltre i 20 punti di vantaggio. Toronto tira col 51.8% dal campo, Siakam chiude a 30 punti segnati.

Chicago Bulls 118-133 Brooklyn Nets

È un dominio di Kyrie Irving, che chiude col suo season high da 54 punti. Tutti i Nets sono trascinati dall’ex Celtics e Cavs, che risulta davvero incontenibile. Brooklyn guida di 16 punti a metà gara, e Chicago tenta di riaprire i giochi nel terzo quarto. Il parziale di 8-2 con cui i padroni di casa aprono l’ultima frazione, però, ridà tranquillità.

Dallas Mavericks 121-128 Houston Rockets

A vincere questo derby texano sono i Rockets, tra le mura amiche del Toyota Center, trascinati dal duo Harden-Westbrook. Houston comanda praticamente per tutta la durata della gara, anche in doppia cifra di vantaggio, prima che Dallas (priva di Doncic, out per una distorsione alla caviglia) si riavvicini pericolosamente nel finale. A quel punto, con la palla che pesa, il Barba si prende la responsabilità del tiro decisivo e lo mette, chiudendo i giochi.

Memphis Grizzlies 111-139 New Orleans Pelicans

Finalmente, dopo i mesi out di Zion Williamson, abbiamo la possibilità di vedere la prima e la seconda scelta dello scorso Draft l’una contro l’altra. I Pelicans volano, letteralmente, nel punteggio e al ferro col numero uno che conclude in schiacciata diverse volte. I 24 punti di Zion sono decisivi, come lo sono i 44 punti di squadra segnati nel terzo quarto, vero momento chiave della partita. A fine partita c’è anche tempo per uno scambio di maglie tra i due rookie.

Denver Nuggets 127-115 Milwaukee Bucks

Insolita partenza in quintetto per il fratello di Giannis, Thanasis, che si fa trovare molto attivo e pronto a rimbalzo. La sfida è equilibrata nella sua prima metà, nonostante sia sempre avanti Milwaukee nel punteggio. Nel terzo quarto, però, Denver inizia a trovare la via del canestro pesante con costanza: il season high da 22 triple segnate è decisivo per il parziale piazzato dagli ospiti nella seconda metà di gara. A vincere sono quindi i Nuggets, interrompendo la striscia da nove vittorie consecutive dei Bucks.

Oklahoma City Thunder 111-107 Phoenix Suns

Snobbato per l’All Star Game, Devin Booker è deciso a far capire l’errore fatto, soprattutto contro Chris Paul, “colpevole” di aver rubato il uo posto. La partita è però totalmente in equilibrio fino ai minuti finali, quando OKC si trova avanti 109-106. CP3 decide di fare fallo per mandare Oubre in lunetta: il primo tiro libero è dentro, ma per il secondo Oubre tenta il trucchetto riuscito qualche sera fa a De’Aaron Fox. Gli arbitri chiamano però infrazione, nulla da fare.