Kobe Bryant, LeBron James in lacrime durante l’inno americano

Un momento particolarmente emozionante quello dell’inno americano. I Los Angeles Lakers tutti abbracciati, con le maglie numero 24 e numero 8 in onore di Kobe Bryant. È stato il tempo del ricordo per la leggenda gialloviola che ha lasciato sconvolti diversi giocatori della compagine californiana. Uno su tutti, LeBron James visto letteralmente in lacrime durante l’esibizione dell’inno.

