La morte di Kobe Bryant ha scosso la città di Los Angeles. Anche Kawhi Leonard, stella dei Clippers, ha parlato in merito della tragedia che ha colpito la leggenda dei Lakers e sua figlia Gianna.

Come riporta Clutchpoints, Leonard ha parlato ai giornalisti del suo rapporto con la leggenda dei Lakers e del suo stato d’animo. Queste le sue parole:

Kawhi Leonard on Lakers’ legend Kobe Bryant – “It’s sad every day… It doesn’t seem real. It just seems like you’re in a movie or something and you just want to wake up. So it’s still surreal to me. It’s not all come together yet.”#Clippers pic.twitter.com/bVYiHFlJmJ

