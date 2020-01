Kawhi Leonard, in precedenza, volò con il pilota dell’elicottero precipitato

Dopo lo shock dell’incidente di domenica, giungono nuove notizie e retroscena avuti con le vittime dello schianto. La star dei Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, ha dichiarato oggi di essere stato, in passato, passeggero di Ara Zobayan, il pilota che è tragicamente morto nell’incidente assieme a Kobe Bryant, sua figlia Gigi e altre sei vittime.

Il commento dell’MVP delle NBA Finals 2019 è stato:

Kawhi confirmed that he flew with pilot Ara Zobayan in the same helicopter that crashed on Sunday. “Flown with him a lot. Great guy, super nice, he was one of their best pilots. That’s a guy who you ask for. It’s just surreal still for me…he’s a good dude.”

