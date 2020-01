Paul George su Kobe: “Era il nostro Michael Jordan, era il nostro GOAT”

Per i ragazzi cresciuti a Los Angeles, Kobe Bryant era più di un giocatore, ma un autentico simbolo. Lo stesso discorso vale per Paul George, ragazzo di LA, che ha cominciato a seguire e giocare a pallacanestro proprio a causa dell’ex stella dei Lakers. In qualche modo Kobe ha influenzato il suo destino e quello di molti altri.

Al termine della sessione di allenamento con i suoi Los Angeles Clippers, George ha condiviso un ricordo legato al nome di KB24, partendo da lontano, dalla sua adolescenza:

“Se non ci fosse Kobe Bryant, non so chi avrei guardato e idolatrato. Per la generazione dopo di me, per i bambini che non sapranno chi è Kobe Bryant, sarà una storia straordinaria da raccontare.. io ho cominciato a giocare ed amare il gioco a causa di quest’uomo. Siamo cresciuti qui, veniamo da qui, LA. Lo abbiamo visto tutti i giorni in TV. Ha colpito tutti noi, ragazzi della California, in maniera differente: da me a Russell Westbrook a DeMar (DeRozan) fino a Kawhi. Era il nostro MJ, era il nostro eroe. Era il nostro GOAT.”