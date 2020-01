Steve Kerr, visibilmente commosso, ha parlato dell’incidente in elicottero che ha ucciso Kobe Bryant e sua figlia Gianna.

Un giorno tragico, il più triste nella storia NBA secondo l’allenatore dei Golden State Warriors.

Come riporta Anthony Slater di The Athletic tramite un tweet, Kerr ha parlato di Kobe e di altri eventi che hanno sconvolto il mondo della pallacanestro. Ecco le sue dichiarazioni:

Steve Kerr thinks Kobe’s death may have been the saddest day in NBA history. Other tragic events that come to his mind: Magic announces he has HIV, Drazen Petrovic dies in car crash. pic.twitter.com/YM3TMc9mEQ

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 28, 2020