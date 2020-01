NBA, Zion Williamson risponde alle critiche sul suo fisico

L’enfant prodige dei New Orleans Pelicans, Zion Williamson, continua a subire critiche riguardanti il suo peso. Il numero 1 dello scorso Draft, stanco di ricevere giudizi sul suo corpo, ha voluto dare una risposta a tutti coloro che lo hanno pesantemente affossato. Queste le sue parole:

“Non capisco il perché delle critiche. Il mio corpo è fatto così, è costruito diversamente. Molte persone lo vedono come una debolezza, ma per me è una benedizione. I giocatori non sono abituati a marcare uno del mio fisico e io creo vantaggio da ciò. Sono anche un buon playmaker e riesco a creare per i miei compagni di squadra. E quando c’è da segnare, segno.”

Williamson, ieri, ha giocato la sua prima partita ufficiale in NBA e in appena 18 minuti ha subito mostrato sprazzi del suo talento mettendo a segno 22 punti con il 72% dal campo. I Pelicans magari non arriveranno ai playoff, ma con Ingram, Ball e Williamson, il cielo a New Orleans inizia a schiarirsi.

