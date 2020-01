NBA, All-Star Game: Team LeBron a coach Vogel

Il successo in trasferta sul parquet dei Brooklyn Nets, 36° sigillo stagionale dei Lakers, è valso a coach Frank Vogel un’importante investitura. Per la seconda volta in carriera, dopo l’esperienza sulla panchina dell’Eastern Conference nel 2014, l’allenatore ex Pacers e Magic si è garantito il diritto di guidare dalla panchina Team LeBron all’All-Star Game di Chicago (16 febbraio).

I Lakers, infatti, guidano la Conference con quattro partite e mezza di vantaggio sui Jazz secondi. La distanza considerando il tie-breaker favorevole ai gialloviola negli scontri diretti (2-0 vs Utah). non è più colmabile da qui alla deadline del 2 febbraio

TEAM GIANNIS

Stante l’ineleggibilità di coach Mike Budenholzer – già chiamato lo scorso anno e attualmente detentore del miglior record a Est con i suoi Bucks (39-6), resta da stabilire chi allenerà la squadra capitanata dall’MVP NBA in carica Giannis Antetokounmpo.

Annunciati i titolari delle due formazioni, si attendono le scelte degli allenatori per quanto riguarda le riserve (sette giocatori per Conference). Il Draft in diretta tv su TNT è previsto nella notte italiana tra il 6 e il 7 febbraio.

Nell’edizione 2019, la prima dall’introduzione della nuova formula, primeggiò Team LeBron (178 a 164 il finale).

