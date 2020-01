NBA, parlano i protagonisti del riscatto degli Houston Rockets

Ieri gli Houston Rockets hanno interrotto la loro personale serie di 4 sconfitte consecutive. La vittoria è arrivata contro i Denver Nuggets, privi di molti giocatori importanti. Le assenze di Jamal Murray, Gary Harris, Paul Millsap, Mason Plumlee e Michael Porter Jr non sminuiscono la vittoria di Houston, secondo i suoi protagonisti. James Harden, che ha chiuso con 27 punti a referto, ha dichiarato:

“Ovviamente a loro mancavano alcuni giocatori, ma è utile per migliorare la nostra fiducia. Abbiamo solamente provato a fare tutte le cose nel modo corretto. È stata una buona vittoria per noi.”

Russell Westbrook, il miglior giocatore nelle ultime uscite per i la compagine texana, ha portato in dote 28 punti uniti a 16 rimbalzi, chiudendo così in doppia-doppia. Grazie alla sua energia Houston è riuscita a vincere la battaglia a rimbalzo, considerata una delle chiavi che ha portato alla vittoria. Proprio Westbrook si è espresso così a fine partita:

“Ovviamente vincere aiuta a essere positivi, ma bisogna esserlo nonostante tutto. Lo so che qualche volta è difficile, quando perdi sei in difficoltà, non tiri bene, non giochi bene. Ma dobbiamo rimanere positivi e guardare a quello che potremo fare in futuro, siamo una squadra molto forte, arriveranno tempi belli. Io ci credo veramente.”

Anche coach Mike D’Antoni ha apprezzato l’energia e la concentrazione della squadra. Inoltre ha lodato la capacità di rialzarsi dopo un brutto periodo:

“A nessuno piace perdere e noi abbiamo perso ben 4 partite di fila. Ma lo puoi trasformare in qualcosa di positivo. Se i ragazzi rimangono concentrati e giocano con energia e determinazione, è un buon segnale”

