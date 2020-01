NBA, LeBron: “Mercato? Lakers a posto così”

Otto successi nelle ultime dieci uscite stagionali e il primo posto nella Western Conference passato il giro di boa (36-9) rappresentano una grande iniezione di fiducia per i Los Angeles Lakers.

A margine della vittoria maturata sul campo di Brooklyn LeBron James, fresco di conferma a capitano della “sua” formazione all’All-Star Game di Chicago, ha incontrato la stampa affrontando di petto le questioni di mercato. Con l’approssimarsi della Trade Deadline 2020 (6 febbraio) i rumors sono all’ordine del giorno, ma James ha le idee chiare in merito. Come riporta Dave McMenamin di ESPN su Twitter, a chi chiedeva di potenziali innesti per compiere un ulteriore step prima dei Playoff, il #23 ha risposto laconico:



With the trade deadline coming up on Feb. 6th, LeBron was asked if the Lakers are "one piece away" from cementing their championship contender status. LeBron's answer was both confident, and savvy, preserving team chemistry by not suggesting weakness: "We have enough right now"

— Dave McMenamin (@mcten) January 24, 2020