NBA, Kobe Bryant mette a confronto NBA e WNBA

Di recente Kobe Bryant è intervenuto ai microfoni di CNN riguardo al basket femminile e, in particolare, alla WNBA, affermando:

“Penso che ci siano un paio di giocatrici che potrebbero onestamente dire la loro in NBA. Ci sono molte giocatrici con grandi abilità che potrebbero riuscirci.”

Kobe ha poi elencato Diana Taurasi, Maya Moore e Elena Delle Donne come le prime tre stelle ad essergli venute in mente.

Dopo il suo ritiro nel 2016 Kobe è rimasto molto vicino al gioco: come ha riportato il reporter di The New York Times Marc Stein, a settembre Kobe Bryant stesso ha tenuto un training camp durante la offseason per alcuni giocatori NBA, inclusi Kawhi Leonard, Paul George , Kyrie Irving e Jamal Murray.

La influenza però pare estendersi anche al basket femminile.

