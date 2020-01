Un esordio NBA quasi coi fiocchi quello di Zion Williamson che nella notte ha giocato la sua prima partita nella Lega contro i San Antonio Spurs di Gregg Popovich. La stellina dei Pelicans, in 18 minuti sul parquet, ha messo a segno 22 punti di cui 17 solo nell’ultimo quarto (con 4 bombe di fila) e un 72% di realizzazione dal campo. Nonostante le belle cifre messe a referto, la compagine allenata da Gentry ha dovuto cedere ai texani con il risultato finale di 121-117.

Nel post partita sono poi arrivati numerosi commenti da parte degli Spurs sul debutto di Zion. Queste le parole di Gregg Popovich davanti ai giornalisti:

“Sono contento che sia tornato. È un talento spettacolare ed è un ragazzo eccezionale. Tutto il mondo ha bisogno di vederlo. Il suo rientro è chiaramente un bene per i Pelicans, ma è un bene soprattutto per la pallacanestro in generale. Poi, ripeto, è fenomenale sia come giocatore che come persona.”