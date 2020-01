NBA, LeBron James: “Mio figlio Bronny deve pensare al presente”

I Lakers compiono il loro dovere al Madison Square Garden: vincere. La partita con i New York Knicks segna la 35esima vittoria in stagione e i protagonisti sono sempre loro: LeBron James e Anthony Davis. Il Re mette a segno 21 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in 36 minuti di gioco e, l’ex Pelicans chiude con 28 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Il roster gialloviola funziona e, il sogno anello è ben vivido nella mente dei giocatori.

Nel post partita, durante il consueto momento per le domande, un giornalista chiede al numero 23 se i New York Knicks potrebbero essere il team giusto per suo figlio Bronny, 15 anni e già sulle orme del padre. James ha risposto così:

“Mio figlio è solo al nono anno di scuola. Come genitori, stiamo cercando di concentrarci sui progetti che dovrà consegnare in un domani. Queste sono le cose più importanti ora: scuola, casa e cercare di essere il miglior fratello possibile.”

Nonostante LeBron abbia manifestato più volte il suo desiderio di giocare una partita NBA con o contro suo figlio, per il momento non è tempo di pensarci. James deve continuare a giocare e aspettare la stagione 2023/2024, la prima ipotizzata per vedere il primogenito entrare a far parte di una franchigia NBA. Il 3 volte campione NBA avrebbe quasi 40 anni, ma se giocherà come sta facendo adesso, l’età non sarà certo il problema principale.

