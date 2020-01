NBA, Williamson alle porte del debutto: “Non so se dormirò stanotte”

Il tanto atteso debutto per la prima scelta al Draft 2019 è finalmente arrivato: la partita contro i San Antonio Spurs sarà un ricordo indelebile per il classe duemila e, forse, anche per tutti quei tifosi che lo vedranno dal vivo. Lo Smoothie King Center è sold-out, non a caso. Il serio infortunio di inizio stagione ha rimandato questo importante appuntamento, ma il calvario è finito: Williamson è pronto a scendere in campo.

Vivere un momento talmente significativo non è concesso a tutti e, l’adrenalina già scorre nelle vene del numero 1:

“Onestamente, non so se riuscirò a dormire. Sarò troppo eccitato nel pensare alla mia prima partita NBA”

Tra le tante domande postegli dai giornalisti, Williamson ha risposto al confronto tra il debutto in NBA e quello con i Duke Blue Devils:

“Questa è la mia prima partita NBA. Si tratta di business ora.”

Sul calore della città di New Orleans si è espresso così:

“È bellissimo. La città è bella e le persone che ci vivono lo sono altrettanto. Mi stanno dando il benvenuto, sento come se mi avessero adottato. Mostrano affetto ovunque vado e mi dicono che non vedono l’ora di vedermi sul campo.”

L’operazione al menisco è avvenuta il 21 ottobre e il recupero ottimale era previsto tra le sei ed otto settimane. Williamson ne ha impiegate un po’ di più con lo scopo di recuperare veramente al meglio:

“Molte volte avrei voluto tirare un pugno al muro o dare un calcio a una sedia perché è frustante. È difficile non muovere il proprio corpo come vorresti o non compiere gesti atletici. Specialmente perché ho solo diciannove anni e non ho ancora debuttato in NBA. È stato difficile ma ho combattuto.”

I Pelicans siedono al dodicesimo posto della Western Conference con 17 vittorie e 27 sconfitte. L’avvio di stagione è stato tragico: 6 vittorie e 22 sconfitte. Tuttavia, i Pels sembrano essere tornati sulla strada giusta, grazie alle 11 vittorie nelle ultime 16 partite. Williamson ha commentato la situazione:

“Abbiamo attraversato un momento difficile, ma le cose sono ora cambiate. Tutti giocano meglio, e io non vedo l’ora di inserirmi e divertirmi.”

