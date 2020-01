Risultati NBA: i Lakers passano a Houston, Bucks e Phila OK, male i Celtics

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 130-133

Partita equilibrata quella andata in scena a New Orleans con i padroni di casa che hanno ceduto ai Clippers solo negli ultimi istanti del quarto quarto quando JJ Redick non è riuscito a realizzare la tripla del pareggio con 2.4 secondi sul cronometro. Buona la prova del solito Kawhi Leonard con 39 punti a referto in 34 minuti, seguito dai 32 di Lou Williams. Per i Pelicans invece c’è da sottolineare la tripla doppia di Lonzo Ball da 18 punti + 11 assist + 10 rimbalzi.

Video

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 97-117

Pessima prestazione dei Nets che nella notte hanno ceduto di schianto a Milwaukee. La compagine guidata da Kyrie Irving non è mai riuscita ad essere in partita, collezionando così la loro terza sconfitta consecutiva, l’ottava nelle ultime dieci. Urge una soluzione per i padroni di casa. I Bucks invece si godono i 29 punti di Giannis Antetokounmpo (+12 rimbalzi) ed altri 5 giocatori mandati in doppia cifra, per la loro sesta vittoria consecutiva. Ad Est sono loro i padroni.

Video

Boston Celtics-Phoenix Suns 119-123

Nottata difficile anche per Boston che si è vista uscire dal TD Garden con le ossa rotte di fronte ai Phoenix Suns. I biancoverdi hanno sofferto fino al quarto quarto, quando hanno tentato di rientrare da un -11 a inizio a quarto quarto, arrivando anche ad un possesso di distanza (114-111) a 50 secondi dal termine del match. I Suns però hanno respinto gli assalti finali con sangue freddo grazie ad un bel jumper di Bridges che rispedisce i padroni di casa sul -5. Poi l’errore grossolano di Hayward, solo a canestro, a 36.9 secondi dalla fine, condanna Boston alla terza sconfitta consecutiva. Da segnalare le 11 bombe di Marcus Smart (37 punti messi a segno) che valgono il record di franchigia.

Video

