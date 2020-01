NBA, I Los Angeles Clippers cercano un Centro: ecco i nomi

È il mercato di metà stagione quello che serve per puntellare le franchigie in vista dei playoff o per smantellare cercando di ottenere future chiamate al draft. E i Clippers, nella bolgia della Western Conference, non possono restare a guadare.

La società di Los Angeles, che fa parte della prima categoria, ha bisogno di rinforzi per arrivare fino in fondo e il settore che sembra maggiormente in discussione è quello dei lunghi. Nelle ultime ore infatti, sono stati accostati diversi nomi alla franchigia della California, tutti facenti parte della categoria centri. Tanti i giocatori vagliati, alcuni solo sulla carta, altri invece con un interesse reale. Oltre a Drummond infatti, cercato da mezza Lega dopo l’ennesima fallimentare stagione a Detroit, pare i Clippers si siano interessati anche a Baynes, Steven Adams e Thaddeus Young.

Riguardo Baynes sicuramente sono pesate le prestazione più che superiori offerte fin qui nella stagione in Arizona. Mentre Steven Adams sta garantendo anche in questa annata solidità difensiva in casa Tunder, contribuendo attivamente all’obiettivo playoff. Young, invece, pare essere forse il nome meno intrigante, considerato più un rimpiazzo che una vera prima scelta.

La necessità è data dalla situazione dei due centri in roster. Zubac risulta essere ancora troppo acerbo per una franchigia che vuole puntare al titolo mentre Montzreal Harrell, alla sua migliore stagione in carriera, andrà in scadenza a fine stagione. E con medie che dicono 19.3 punti, 7.1 rimbalzi e 1.8 assist a partita il giocatore, con ogni probabilità, chiederà un contratto lungo e molto oneroso.

I nomi in lizza invece hanno contratti brevi, garantiti al massimo per i prossimi due anni, che permetterebbero di puntare al titolo subito per poi valutare l’eventuale rinnovo. Il mercato pare non aver ancora carburato e i colpi più grandi non sono ancora arrivati. Eppure i Clippers si candidano già ad un ruolo da protagonisti, anche sul mercato.

