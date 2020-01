NBA, Carmelo Anthony diventa il diciottesimo giocatore della storia a segnare 26 mila punti

Dopo la deludente parentesi con gli Houston Rockets, la carriera di Carmelo Anthony sembrava essere sul viale del tramonto. Invece, a Portland sembra aver trovato una seconda giovinezza. Infatti, sta dando ampiamente il suo contributo alla causa dei Blazers, nonostante stiano vivendo un momento di grande difficoltà sul piano del gioco e dei risultati.

Anthony, durante la partita della scorsa notte persa da Portland 119 a 106 sul campo di Okc, è diventato il diciottesimo giocatore della storia della NBA a mettere a segno 26 mila punti. In questo Olimpo, Anthony è in ottima compagnia. Infatti, Melo si unisce in questa lista a giocatori del calibro di Kevin Garnett, Paul Pierce, Tim Duncan, Shaq, Dirk Nowitzki, Michael Jordan, LeBron, Kobe. All’interno di questa classifica, Anthony e LeBron sono gli unici due che possono continuare a scalarla, in quanto sono gli unici due giocatori ancora in attività.

In questa stagione Anthony sta viaggiando con una media di 16.3 punti, 6.3 rimbalzi e 1.3 assist, giocando 31.9 minuti di media. Inoltre, Melo sta avendo un’ottima percentuale sul tiro da 3: 39.6% dall’arco. In questa nuova fase della sua carriera, Anthony spera di poter aiutare Lillard e compagni a raggiungere i playoff ed a giocarsi le proprie possibilità. Riuscirà Anthony ad aiutare i Blazers ad uscire da questo momento di difficoltà?

