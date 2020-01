NBA, scambio di mercato tra Portland e Sacramento

La dirigenza dei Portland Trail Blazers e quella dei Sacramento Kings si sono accordati per uno scambio. A Portland finiscono Trevor Ariza, Wenyen Gabriel e Caleb Swanigan; a Sacramento vanno Kent Bazemore, Anthony Tolliver e due seconde scelte al Draft. In realtà, questo scambio più che sul piano tecnico-tattico ha una valenza sul piano economico. Infatti, grazie a questa trade Portland riesce a tagliare quasi metà della luxury tax che avrebbe dovuto pagare a fine stagione. Il risparmio sarà di circa 12,5 milioni di dollari. Inoltre, i giocatori che ha acquisito guadagnano medo di Bazemore e Tolliver, avendo così un risparmio anche sul salary cap.

Allo stesso tempo, la speranza di Portland è di sfruttare l’esperienza di un veterano quale Trevor Ariza per raggiungere i playoff e giocarsi le proprie possibilità. In particolare, coach Terry Stotts spera di sfruttare l’abilità difensiva e le capacità di giocare lungo il perimetro di Ariza. Anche Swanigan potrebbe essere una nuova risorsa per le rotazioni di Portland. Infatti, i Blazers lo scelsero al Draft del 2017, prima di cederlo ai Kings in cambio di Labissiere. Ad oggi, quindi, hanno deciso di puntare nuovamente su di lui.

Per i Kings, invece, si tratta di un investimento sui giovani. Infatti, ottenendo due scelte al Draft e liberandosi di un veterano come Ariza, la dirigenza di Sacramento conferma di voler puntare su una squadra giovane, motivata e con ampi margini di crescita. Inoltre, i Kings ritrovano una vecchia conoscenza come Tolliver, che nella stagione 2016-2017 aveva già giocato a Sacramento, lasciando un buon ricordo di sé e ricoprendo un ruolo fondamentale nello spogliatoio.

