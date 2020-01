NBA, gli Utah Jazz firmano Royce O’Neale per 4 anni

Royce O’Neale, ala degli Utah Jazz, ha rinnovato il suo contratto per 4 anni a 36 milioni di dollari. Il giocatore, assoluta sorpresa degli Utah Jazz, percepirà quindi 9 milioni a stagione. O’Neale sta dando un grande contributo alla squadra, diventando così uno dei tasselli fondamentali del gioco degli Jazz. Attualmente viaggia a una media di 6.2 punti, 5 rimbalzi e 2.5 assist. Non certo dei numeri statistici formidabili. Dunque, leggendo le statistiche il suo apporto alla causa Jazz è riduttivo.

Per molti addetti ai lavori, Utah ha fatto un grande affare in questa trattativa. L’apporto sui due lati del campo e gli ampi margini di crescita di O’Neale, sono stati alla base della scelta dei Jazz. Utah sta sorprendendo tutti con i risultati ottenuti e con il gioco mostrato in questa stagione. O’Neale si è unito ai Jazz nella stagione 2017-2018, dopo aver giocato in Spagna per il Gran Canaria, vincendo nel 2016 la Supercoppa spagnola. Fino ad oggi, O’Neal conta 151 presenze con i Jazz, migliorando esponenzialmente partita dopo partita.

O’Neal è stata sicuramente una scoperta sorprendente. I Jazz ci hanno puntato, ma probabilmente nessuno si aspettava potesse dare un apporto così incisivo alla causa. Utah attualmente occupa il 4 posto ad Ovest e sembra voler puntare a qualcosa di importante in questa stagione. O’Neale riuscirà a migliorarsi ulteriormente o resterà un fuoco di paglia?

