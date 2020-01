NBA All-Star Game, Portland chiede aiuto a… Bologna

In nessun’altra città italiana come Bologna si vive di pane e pallacanestro. Il ritorno in Serie A sia della Virtus che della Fortitudo ha rilanciato il basket nel capoluogo emiliano, dove è sempre stato uno dei principali sport di riferimento. E proprio sfruttando questa grande passione, i Portland Trail Blazers hanno deciso di rilanciare la candidatura all’All-Star Game di Damian Lillard e Cj McCollum.

Con un video pubblicato sui social network, la franchigia dell’Oregon ha ricordato l’amicizia che lega le due città dal 2004, sancita da un gemellaggio ufficiale:

Portland Needs Your Help 🔊 Sound On 🔊 Vote for Damian Lillard and CJ McCollum to be NBA All-Stars! Gepostet von Portland Trail Blazers am Donnerstag, 9. Januar 2020

I canali social dei Portland Trail Blazers hanno poi spiegato le procedure tecniche del voto, evidenziando ancora come il proprio backcourt meriti di prendere parte alla partita delle stelle. Una richiesta di aiuto evidente verso una città che vive di pallacanestro e che difficilmente potrà ignorare questo appello.

Curioso come non venga menzionato il nome di Carmelo Anthony, anch’esso in lizza per un posto all’All-Star Game: attualmente, dopo il secondo giro di votazioni, è in ottava posizione tra i lunghi della Western Conference.

Leggi anche:

Kyrie Irving rientra da vincitore: “Tutto questo mi mancava moltissimo”

Botta alla spalla per PJ Tucker

Ecco le sanzioni per Jimmy Butler e TJ Warren