NBA, Kobe Bryant convinto: “Se i Lakers rimangono sani, saranno da titolo”

Kobe Bryant, leggenda gialloviola, ha parlato, in una recente intervista, dei Los Angeles Lakers di quest’anno. Secondo lui, la compagine californiana ha tutte le qualità per conquistare il titolo NBA, ma ad una condizione: che nessuna stella all’interno del loro roster si infortuni. Queste le sue parole:

“Sono molto probabilmente la squadra più grossa, come stazza fisica, che abbia visto. Poi hanno una lunga e ottima panchina. Giocano molto duramente e sono anche degli ottimi atleti. Sono fantastici. Penso che loro dovrebbero investire molto sul tenersi in forma e rimanere in salute e sani. I Lakers hanno degli ottimi preparatori. Hanno Judy Seto che è una professionista nel suo campo. Lei è veramente fantastica. Quindi secondo me la cosa più importante è che loro rimangano in salute.”

Ora i Los Angeles Lakers hanno il miglior record della Western Conference e sono una delle squadra più in forma in questo momento. Il loro record è di 31-7. I Lakers hanno tutto per poter puntare al titolo. Hanno dei buoni comprimari e panchinari, degli ottimi titolari e due superstar in versione MVP.

In primis LeBron James, che viaggia a 25.1 punti, 7.8 rimbalzi e 10.8 assist (leader in NBA). La seconda stella di L.A. è Anthony Davis, che nella sua prima stagione da gialloviola sta giocando veramente bene su tutti e due i lati del campo. Ogni notte mette a referto 27.1 punti, 9.4 rimbalzi, 3.2 assist e 2.6 stoppate, il tutto condito con il 54% di tiro dal campo e l’86% ai liberi.

A L.A. si può cominciare a sognare sul serio.

