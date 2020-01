NBA, I Los Angeles Lakers promuovono Rob Pelinka

“Sono veramente felice di lavorare con Rob. Ha messo ordine e sta portando al successo questa franchigia. Ha un’ottima leadership e una forte personalità. Si sta impegnando al massimo a costruire una cultura vincente per la squadra. Perciò ho deciso di continuare a lavorare insieme a lui”

Lakers extended contract of GM Rob Pelinka to go along with his promotion to VP of Basketball Operations, league sources tell @RamonaShelburne and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2020