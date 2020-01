I Boston Celtics si stanno affermando come una delle principali candidate ad andare fino in fondo, nella prossima post-season. L’impressione è che al roster allenato da coach Stevens manchi ancora qualcosa per fare il salto di qualità definitivo. Nello specifico, un lungo in grado di spostare gli equilibri, come hanno evidenziato le sfide perse contro Bucks e Sixers.

Sono stati fatti diversi nomi tra cui, più insistentemente, quello di Kevin Love. Ma nelle ultime settimane è salito alla ribalta anche quello di un’altra superstar: Andre Drummond. I Celtics sarebbero interessati ad un’eventuale trade per il centro dei Pistons, così come Mavericks e Raptors. Un altro nome fatto è quello del nostro Danilo Gallinari che, pur non essendo un lungo di rimbalzi e chili a la Drummond, porterebbe comunque centimetri, che in questo momento ai Celtics servono davvero tantissimo.

Il problema è però nei conti: escludendo Kemba Walker, Jayson Tatum e Jaylen Brown, di cui i Celtics non vogliono privarsi a nessun costo, gli unici in grado di permettere una eventuale trade tra le parti sarebbero Gordon Hayward o Marcus Smart.

Per Drummond, i Celtics dovrebbero scambiare contratti in uscita per almeno 21.6$ milioni, per Gallinari 17.6$ milioni. Una cifra non raggiungibile in nessun modo col resto dei giocatori a roster (Theis, Kanter, Langford e Poirier).

Se partisse Hayward

Il contratto di Gordon Hayward permetterebbe ai Celtics di fare un tentativo in entrambi i casi. Per i Pistons però diventerebbe più difficile assorbire il contratto dell’ex Jazz (32.8$ milioni), per evitare di andare oltre il limite della luxury tax. Boston dovrebbe quindi includere qualche scelta per rendere più appetibile la trade, e i Pistons altri giocatori per far quadrare i conti.

Lo stesso problema, ma più in grande, sarebbe da affrontare per OKC: Hayward prende circa 10$ milioni in più del Gallo e i Thunder rischierebbero di sforare ben oltre il consentito dal limite della luxury.

Se partisse Smart

Smart guadagna 12.1$ milioni, circa 10 in meno di quelli presi da Drummond. I Celtics dovrebbero così imbastire una trade più complessa, aggiungendo anche uno fra Kanter o Theis, insieme ad altri giovani.

Un eventuale scambio con Gallinari sarebbe più facile da immaginare economicamente, ma OKC vorrebbe davvero aggiungere un’altra guardia a roster con la presenza di Paul, Gilgeous-Alexander e Schroder?

