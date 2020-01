NBA All-Star Game, il secondo aggiornamento sulle votazioni

La NBA ha comunicato un secondo aggiornamento sulle votazioni dei giocatori per l’All-Star Game in programma a Chicago il 16 febbraio. LeBron James è il giocatore più votato al momento, e dal primo aggiornamento ha quindi effettuato il sorpasso su Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo.

