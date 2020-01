Acceso scambio tra Perkins e KD su Twitter: “Non ti senti davvero un campione”

Il ritorno, per la prima volta da avversario, di Russell Westbrook ad OKC è sicuramente la notizia di giornata. Ma sui social è toccato ad altri due ex Thunder tenere banco, con le loro parole dure l’uno verso l’altro.

Kendrick Perkins, apprestandosi a dire la sua su SportsCenter, aveva dato una piccola anticipazione su Twitter. Avrebbe spiegato perché, secondo lui, Westbrook è il miglior Thunder di tutti i tempi:

In about 30 minutes I’m going to give my opinion on @SportsCenter on why Believe that Russell Westbrook is the best player to have ever put on a Oklahoma City Thunder Jersey!!! He is MR. THUNDER!!! — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 9, 2020

Quando gli è stato fatto notare il record negativo di quest’ultimo nella post-season, qualcuno ha aggiunto che questo riconoscimento sarebbe stato meritato di più da Kevin Durant. Perkins non si è detto d’accordo: nel 2013, con Westbrook infortunato, lo stesso KD non riuscì a battere i Mavericks, uscendo al secondo turno. La risposta di Durant non si è fatta attendere:

Yea and our starting center @KendrickPerkins averaged a whopping 2 and 3 during that series. U played hard tho champ lol — Kevin Durant (@KDTrey5) January 10, 2020

All’attacco personale di KD, Perkins non poteva che rispondere provocando il #35 sulla scelta di trasferirsi ai Golden State Warriors, che lo eliminarono dopo essere stati sotto 3-1:

Boy stop you did the weakest move in NBA History!!! Up on a team 3-1 in the western conference finals and then go join them the following season?! Heart of Champion right there — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 10, 2020

Durant, da parte sua, non ha voluto sentire ragioni, incolpando l’ex compagno per non essersi allenato quanto lui:

Weak is starting at center, playing real minutes with no production. Should’ve worked on your skills as much as I did — Kevin Durant (@KDTrey5) January 10, 2020

A chiudere la disputa è stato ancora Perkins, il quale ha addirittura insinuato che, in cuor suo, Durant non si senta davvero un campione NBA, visto che si è dovuto unire alla miglior squadra per vincere il titolo:

That’s fine!!! You worked that hard and still had to go join a 73-9 team. Truth be told you don’t even feel like a real Champ, you have hard time sleeping at night huh knowing that you took the coward way out!!! — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 10, 2020

