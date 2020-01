NBA, il sogno di Jamal Murray: ricevere la canotta di Vince Carter

Al termine della partita tra Denver Nuggets e Atlanta Hawks terminata con il punteggio di 123 a 115, Vince Carter ha regalato la sua maglia a Jamal Murray. “To Jamal, my guy” così recita la dedica scritta di proprio pungo da Vince Carter. Murray, da sempre fan di Carter, ha visto il suo sogno avverarsi: ricevere la casacca del proprio idolo. Murray ha subito postato la foto sui social: “non sai quanto mi hai ispirato” è la sua risposta alla dedica di Carter.

Murray si è innamorato di Carter quando l’ha visto giocare per la prima volta nel 2002. L’allora squadra di Carter, i Toronto Raptors, era impegnata in un’amichevole in Ontario, precisamente al Physical Activities Complex dell’università di Waterloo. Tra i 4 mila spettatori presenti c’era un piccolo bambino di 5 anni, Jamal Murray. Carter ricorda benissimo di aver sentito un piccolo tifoso urlare il suo nome. Ad oggi ha scoperto che quel ragazzino era proprio Jamal Murray. “Per me è stato un momento davvero speciale” ha dichiarato Carter.

Per le stelle NBA l’affetto ed il sostegno del pubblico è la benzina che li spinge ad andare avanti. Forse proprio per questo Carter che a 42 anni suonati continua a calcare i parquet dei palazzetti NBA. Le prestazioni atletiche non sono quelle di una volta, ma l’entusiasmo è quello del primo giorno.

