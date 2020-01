Erano passati quasi 20 anni da quando una squadra NBA era riuscita a totalizzare 20 stoppate in una sola partita. Poi sono arrivati i Los Angeles Lakers di ieri notte: nella vittoria contro i Detroit Pistons per 106-99, la compagine guidata da coach Frank Vogel ha messo a segno 20 stoppate.

L.A. era arrivata a questa partita con una media di 7.1 stoppate a notte. Cifra superata nettamente contro Detroit grazie alle 8 stoppate di Anthony Davis, alle 6 di JaVale McGee e alle 5 di Dwight Howard (più 1 di Avery Bradley). Al termine del match LeBron James ha commentato la prestazione difensiva dei californiani, evidenziando come avere un pacchetto lunghi di questa caratura sia importante:

Anche Anthony Davis si è detto soddisfatto della prestazione corale:

“Qui mi diverto perché con questi compagni di squadra abbiamo sempre la possibilità di stoppare e far partire la nostra transizione offensiva. Non è un discorso che riguarda solo me, ma tutta la squadra. Penso che la nostra panchina si esalti quando uno di noi fa qualcosa di speciale. Ci divertiamo tutti insieme… e poi c’è Dwight che dice di no col dito quando fermiamo qualcuno in area!”