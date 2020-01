NBA, Steve Kerr pronto a tener fuori anche Draymond Green

Il capo allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, nel post-partita del match perso contro i Detroit Pistons per 111-104, ha parlato delle ultime prestazioni, non troppo convincenti, di Draymond Green. Infatti nella partita contro i Pistons, Green in 22 minuti sul parquet, ha messo a referto solo 2 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Queste le parole di Kerr:

“Nelle ultime partite Draymond Green mi è sembrato stanco. Lui è l’unico giocatore sul parquet che ha giocato le cinque finali consecutive. Personalmente mi è sembrato stanco. Qualche gara lo lascerò fuori. Penso che dovrebbe riposarsi un po’, ora è giù sia fisicamente che moralmente.”

Con Stephen Curry e Klay Thompson ancora infortunati per un lungo periodo e D’Angelo Russell alle prese con dievrsi piccoli infortuni fin dall’inizio della stagione, Green è l’unico punto di riferimento rimasto alla squadra. All’inizio di questa annata, tutti si sarebbero aspettati che gli Warriors sarebbero stati almeno ai playoff. Nessuno si sarebbe immaginato che avrebbero occupato le ultime posizioni della Western Conference.

Dalle dichiarazioni di Kerr sembra plausibile che il 29enne non giocherà tutte le partite, lasciando così giocare maggioramente le seconde file. Sembra che a San Francisco si pensi già alla prossima stagione.

