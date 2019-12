Un regalo di compleanno non banale per LeBron James il quale, alla vigilia dei suoi 35 anni (che compie oggi, ndr), è stato nominato miglior atleta del decennio sportivo da Associated Press, la prima agenzia di stampa internazionale con sede negli Stati Uniti d’America.

In questi 10 anni di onorata carriera ha lasciato Cleveland la prima volta, ha vinto un paio di titoli a Miami, è tornato in Ohio conquistando un titolo storico ed è finito ai Lakers con l’obiettivo di vincere ancora. Otto finali NBA consecutive. Titoli MVP a non finire. Ha aperto una scuola, la “I Promise School”. Ha sposato il suo amore liceale. Tutto questo è LeBron James che ha battuto le nomination di Tom Brady (NFL), finito in seconda posizione, Usain Bolt, terzo, Lionel Messi, quarto, e Michael Phelps, quinto. Queste le parole di James:

“Oltre ai riconoscimenti personali, in questi 10 anni dobbiamo aggiungere gli anni in apprendimento, insidie, cadute, cose buone, cose cattive che solo una persona intelligente si mette in tasca con l’intenzione di imparare e crescere da tutto ciò che gli è successo. È stato così per me. Un decennio fa compivo 25 anni. Ora invece invece sto per arrivare a 35 anni e sono solo in un posto migliore della mia vita, ho una migliore comprensione di ciò che voglio ottenere dalla mia vita.”

James aggiunge il suo nome a una lista che include quelli di Tiger Woods, Wayne Gretzky e Arnold Palmer. Per le donne, invece, l’ha spuntata Serena Williams. La stella dei gialloviola ha poi commentato la possibilità di battere il record di punti realizzati nella storia della Lega che appartiene ad Abdul-Jabbar:

“Mentirei se dicessi di non pensarci. È un record che vedo lì, davanti a me. Però non concentrerò le mie energie per batterlo: se succederà bene, altrimenti non fa niente. Però lo vedo, lo vedo…”

Poi una battuta su quale sia stato il momento più significativo in questo decennio per lui:

“Ci sono molti momenti di questo decennio da ricordare come i due campionati vinti a Miami, la championship conquistata a Cleveland, la famosa stoppata su Iguodala. Ma il momento migliore? Sicuramente sposare Savannah. Questo è al n. 1”

Anche coach Erick Spoelstra, suo storico coach ai Miami Heat, ha voluto commentare l’importante onorificenza di LeBron James:

“Come leader è cresciuto immensamente qui. Ha influenzato la vittoria tanto con la sua leadership quanto con il suo talento. Penso che sia stata la cosa più importante che ha imparato con noi. Ed è stato in grado di portare questa cosa in tutte le franchigie in cui è stato, utilizzandolo come modello da seguire.”

LEGGI ANCHE:

NBA, LeBron James sale a 9000 assist distribuiti

I dieci migliori aneddoti su LeBron James

Risultati NBA: LeBron batte Doncic e aggiusta qualche record, Denver vince ancora, OKC con polemiche sui Raptors