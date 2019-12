Jrue, Aaron e Justin Holiday sono i primi tre fratelli a giocare insieme in una partita NBA

Quando si pensa a fratelli che giocano in NBA, il pensiero vola inevitabilmente a Pau e Marc Gasol, che sono stati in grado di scrivere pagine di questa lega. Il primo in maglia Lakers, il secondo lo scorso anno, vincendo il primo titolo insieme ai Toronto Raptors.

Ma gli spagnoli non sono gli unici fratelli a giocare nella lega americana. E a modo loro, anche questo trio ha contribuito a scrivere la storia della NBA.

È da qualche tempo, infatti, che i fratelli Holiday calcano i parquet dei palazzetti in giro per l’America.

Jrue, il più talentuoso dei tre, è ormai stabilmente da qualche anno a New Orleans: prima come fido scudiero di Anthony Davis, ora come “chioccia” per il nucleo di giovani Pels, nonostante le voci di partenza.

Justin, dopo un’esperienza all’estero, ha girato diverse franchigie, accasandosi per questa stagione ai Pacers.

E poi c’è Aaron, il più giovane dei tre, scelto lo scorso anno sempre dai Pacers.

Ieri, nella sfida tra Pelicans e Pacers, quando mancavano 4:54 minuti alla fine del terzo quarto, i fratelli Holiday sono scesi in campo tutti insieme. Un evento storico: non era mai successo che tre fratelli giocassero insieme, nella stessa partita.