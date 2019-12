NBA, Tim Hardaway Jr. sull’infortunio al tendine del ginocchio

Tim Hardaway Jr. ha giocato solo 7 minuti durante la partita contro i Los Angeles Lakers. Il giocatore dei Mavericks ha dovuto abbandonare il campo poiché si è infortunato al tendine del ginocchio della gamba sinistra dopo aver schiacciato a canestro. Nel post-partita Hardaway Jr. ha parlato del suo infortunio:

“Ho rubato palla, sono corso in contropiede e mentre andavo a schiacciare ho sentito il tendine del ginocchio tirarmi. Poi sono tornato in difesa e il dolore ha iniziato a diventare più intenso. È una brutta situazione. Voglio a tutti i costi stare in campo e aiutare i miei compagni.”

I Mavericks giocheranno la prossima partita martedì, dove finiranno la loro serie di gare in trasferta contro gli Oklahoma City Thunder. Anche se l’infortunio non sembra grave, Hardaway Jr. è consapevole che dovrà ascoltare il suo corpo prima di rimettere piede sul parquet.

“Ho già avuto lo stesso problema un paio di anni fa e so che serve tempo prima di tornare al 100% e competere coi miei compagni. Non voglio scendere in campo all’80% quando so che aspettando uno o due giorni in più sarò al 100%”.