Dopo la sconfitta contro i Boston Celtics per 117-129 John Beilein, capo allenatore dei Cleveland Cavaliers, , ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il talento generale dei Celtics. Nella partita il duo dei Celtics, Jayson Tatum e Jaylen Brown, ha segnato ben 64 punti. Ai Cavs non sono bastati invece i 30 punti del solito Kevin Love. Per Beilein la chimica di squadra e il talento sono la forza di Boston. Queste le sue dichiarazioni:

“Ogni volta che guardo i Boston Celtics sono geloso del talento che possiedono. Mi ricordano i Cavs di cinque anni fa. Hanno quattro ottimi ragazzi che segnano sempre.”

I Cavaliers dopo la sconfitta si ritrovano col record di 9-22, navigando nelle ultime posizioni della Eastern Conference. Dopo l’addio di LeBron James i Cavaliers hanno raccolto un record di 28-84. La ricostruzione a Cleveland procede molto lentamente, ma Beilein punta forte sul backcourt giovane formato da Collin Sexton e Darius Garland.

Sexton, alla sua seconda stagione in NBA, sta continuando a migliorare i propri numeri – 17.9 punti, 3.1 rimbalzi e 2.4 assist le medie stagionali sin qui. Garland, 5° scelta al Draft NBA, è alle prese con la stagione da rookie, ma ha mostrato buone potenzialità.

Leggi anche:

NBA, Brett Brown: “Sono orgoglioso della crescita di Markelle Fultz”

Risultati NBA: Dragic aiuta Miami a battere Indiana, Sixers ko a Orlando. D’Angelo Russell guida la rimonta degli Warriors

Gli accordi più pesanti tra Brand e giocatori NBA