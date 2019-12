NBA, Maradona: “Ginobili è il più grande sportivo argentino di sempre”

In un’intervista televisiva, la ex-stella del calcio mondiale, Diego Maradona, ha eletto Manu Ginobili come il più grande sportivo argentino di sempre. Ha dichiarato:

Già nel 2005 lo aveva definito il più grande rappresentante dell’Argentina del mondo. Ma in questa intervista si è spinto oltre, l’ha definito il più grande argentino di tutti i tempi, anche più di Messi. Maradona, considerato da molti il più grande della storia del calcio, con umiltà e ammirazione si è posto al di sotto di Manu Ginobili. Ha inoltre dichiarato, facendo anche riferimento a se stesso:

” Ginobili è come Messi e Ronaldo nel calcio, non può essere paragonato. Per me è il più grande di sempre, poi sotto di lui c’è uno che giocava a calcio con la maglia numero 10 che lo tallona”.