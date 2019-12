Gli accordi più pesanti tra Brand e giocatori NBA

I giocatori NBA d’elite sono delle vere e piccole aziende personali. Oltre ai lauti stipendi percepiti dalle rispettive franchigie, i principali talenti della Lega tendono a portarsi a casa guadagni ancor più importanti da accordi e sponsorizzazioni con le più famose case d’abbigliamento sportivo. L’ultimo deal in questo senso è quello rappresentato da Luka Doncic: lo sloveno, attualmente uno dei papabili MVP della regular season, nelle scorse ore ha ufficializzato il suo matrimonio con Air Jordan, il brand di Michael Jordan.

Vediamo quindi chi sono i giocatori che hanno delle sponsorizzazioni attive e quanto danaro si mettono in tasca.

15. Zion Williamson X Brand Jordan

Uno degli accordi più frettolosi della storia è quello che collega Zion Williamson al Brand Jordan. Il giocatore, scelto alla numero 1 durante l’ultimo Draft, ha firmato lo scorso autunno un contratto da 75 milioni di dollari in 7 anni senza aver mai giocato una partita ufficiale in NBA. Attualmente la Nike sta sudando freddo dopo il suo ultimo infortunio al ginocchio che sta impedendo l’esordio nella Lega al giocatore. Gioco che però vale la candela per l’enorme potenziale messo in mostra da Zion durante la preseason NBA.