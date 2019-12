NBA, Danny Green: “Sorpreso dell’annata di Howard e Caldwell-Pope”

Danny Green, guardia dei Los Angeles Lakers si è detto sorpreso dell’ottima stagione dei suoi compagni Dwight Howard e Kentavious Caldwell-Pope. Queste le sue parole:

“Sono molto sorpreso dell’annata di Dwight Howard e Kentavious Caldwell-Pope. Sono stati molto criticati tutti e due l’anno scorso ed ora sono diventati dei pezzi importantissimi per noi.”

Per molti, non solo per Danny Green, i due sono ormai punti fermi di una quadra che sta facendo più che bene in questo inizio di regular season. Infatti Howard era stato preso dai Lakers come role player ed è divenuto uno delle migliori riserve della Lega dopo l’infortunio di Cousins. Caldwell-Pope, invece, ha trovato il suo ritmo nel corso delle ultime settimane e tutto il team ne ha risentito in senso più che positivo.

Howard sta viaggiando a 6.8 punti ( tirando col 74%), 6.9 rimbalzi e 1.3 stoppate a partita. Caldwell-Pope ogni notte mette a referto 9 punti, 2 rimbalzi e 1.8 assist. Grazie anche alle loro buone prestazioni i Lakers si ritrovano primi nella Western Conference.

