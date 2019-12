NBA, i Nets perdono con gli Spurs e Nwaba si infortuna

Oltre alla sconfitta per 118 a 105 sul campo degli Spurs in quel di San Antonio, i Nets subiscono un’ulteriore perdita per infortunio: quella di Nwaba. La guardia di Brooklyn ha dovuto lasciare il campo sul finale dell’ultimo quarto. Dai primi accertamenti, l’infortunio dovrebbe riguardare il tendine d’Achille della caviglia destra. Coach Atkinson ha dichiarato:

“Possiamo parlare della partita, ma io sono preoccupato per David Nwaba. Era molto dolorante quando è uscito dal campo, quindi ora questa è la nostra prima preoccupazione.”

Nonostante il career-high di Spencer Dinwiddie con i suoi 41 punti, i Nets non riescono a vincere la partita, perdendola con 14 punti di scarto. Atkinson, nelle sue dichiarazioni, si è concentrato sulla fase difensiva della sua squadra e sul ruolo fondamentale che ricopre Nwaba:

” Nwaba è un tassello fondamentale nella nostra difesa. Non c’è nessuno nella squadra che prepara meglio le partite sul piano difensivo. Pensare che dovremmo rinunciare a lui ci fa stare male.”

I Nets, che hanno ancora fuori Irving, Durant e LeVert, perdono un altro fondamentale tassello. Coach Atkinson sarà costretto a rivedere di nuovo le sue rotazioni. Dinwiddie sta trascinando la squadra partita dopo partita, ma nel lungo periodo le assenze potrebbero iniziare a pesare. I Nets attualmente occupano il settimo posto ad Est, con un record di 15 vittorie e 13 sconfitte. Dopo l’ennesimo infortunio e l’incertezza sui tempi di recupero di Irving e Durant, riusciranno i Nets a raggiungere il proprio obiettivo di centrare i Playoff?

