Notte magica in NBA: Jokic tripla doppia da 61 punti, Curry si ferma a 52

Si scrive Nikola Jokic e si legge career high. Nella notte, il serbo ha realizzato una clamorosa tripla doppia da 61 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Il lungo ha cercato di trascinare i Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves, ma la partita – conclusasi solamente al termine del secondo tempo supplementare – ha visto i Wolves uscire con una W grazie allo score finale di 139-140. Per Jokic, a parte il massimo in carriera per punti segnati, si tratta della sua 32esima tripla doppia stagionale.

Nella notte NBA dobbiamo anche segnalare la prestazione monstre di Stephen Curry, il quale ha chiuso la sua personalissima serata con 52 punti messi a referto grazie ad un irreale 12/20 da dietro l’arco. In tutto ciò, il play di Golden State ha raccolto anche 10 rimbalzi, distribuito 8 assist e recuperato 5 palloni, trascinando gli Warriors alla vittoria per 134-125 contro Memphis.

