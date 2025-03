NBA, Kristaps Porzingis ancora ai box per una malattia virale: le condizioni

Kristaps Porziņģis, centro dei Boston Celtics, ha recentemente rivelato di essere alle prese con una malattia virale non ancora completamente identificata dai medici. In un messaggio condiviso sui social media, ha dichiarato:

“Sto convivendo con una malattia virale che ancora non siamo riusciti a identificare completamente. Mi sto riprendendo e sto migliorando. Ma sto ancora lavorando per tornare al massimo per aiutare questa squadra”. ​

Il lungo non scende in campo dal 26 febbraio, avendo saltato le ultime sei partite dei Celtics. Nonostante la sua assenza, la squadra ha mantenuto un buon rendimento, ottenendo una recente vittoria contro gli Utah Jazz. In questa stagione, il 29enne lettone ha registrato una media di 18.9 punti e 6.8 rimbalzi a partita. ​Joe Mazzulla, ha recentemente affermato che Porziņģis è “vicino” al rientro, sottolineando che il giocatore sta continuando ad allenarsi e a migliorare. ​Per ora, senza troppi problemi poiché i Celtics stanno attualmente viaggiando a vele spiegate con cinque vittorie di fila.

