NBA, infortunio per LeBron James: rischia di stare fuori per settimane

Brutta serata per i Los Angeles Lakers: nella notte, infatti, LeBron James ha subito un infortunio all’inguine sinistro durante la partita contro i Boston Celtics, conclusasi con una sconfitta per 111-101 per i californiani. L’incidente di percorso è avvenuto nel quarto periodo, costringendo il nativo di Akron a lasciare il campo a circa sette minuti dalla fine. ​

Dopo la partita, James ha minimizzato la gravità dell’infortunio, affermando che non c’è “grande preoccupazione” e che la situazione sarà valutata giorno per giorno. Tuttavia, fonti vicine alla squadra suggeriscono che l’assenza potrebbe durare settimane piuttosto che giorni, richiamando alla mente un precedente infortunio simile subito nel 2018.

Le parole di LeBron James e Luka Doncic

Con un calendario impegnativo all’orizzonte, l’assenza prolungata da parte del Prescelta, potrebbe influenzare le ambizioni della squadra nella Western Conference.​ Queste le sue parole nel post partita:

“Ho guardato il punteggio e ho pensato: ‘Cavolo.’ Viviamo per questi momenti, soprattutto in una partita come questa. Ho già avuto questo infortunio in passato e so cosa significa. La situazione non mi sembra poi così grave come allora.”

Anche Luka Doncic, suo nuovo compagno di squadra, ha voluto parlare della battuta d’arresto di LeBron:

“Non voglio dire che siano gli infortuni peggiori, ma sono difficili da gestire. Lasciategli prendere il suo tempo per recuperare. In ogni caso, abbiamo una squadra pronta e che farà il suo lavoro anche senza di lui. Ci siamo trovati in questa situazione tante volte, con infortuni e trasferimenti, e siamo sempre stati bravi a riprenderci. Mi aspetto la stessa cosa”.

Ora, i Lakers dovranno affrontare un bel giro di trasferte tra Brooklyn, Milwaukee e Denver.

