LeBron James torna ad essere giocatore del mese in NBA dopo 5 anni

LeBron James, a 40 anni, è stato nominato Giocatore del Mese della Western Conference per febbraio 2025, registrando la 41ª volta in carriera in cui riceve questo riconoscimento. Durante il mese, il nativo di Akron ha mantenuto medie impressionanti di 29.3 punti, 10.5 rimbalzi e 6.9 assist per partita, con una percentuale di tiro del 55% dal campo e 44% da tre punti. Sotto la sua guida, i Los Angeles Lakers hanno ottenuto un record di 9 vittorie e 2 sconfitte nel mese di febbraio, risalendo al secondo posto nella Western Conference. ​

Questo riconoscimento arriva cinque anni dopo l’ultima volta che James aveva vinto il premio di Giocatore del Mese, sottolineando la sua longevità e capacità di mantenere un livello di prestazioni elevato nonostante l’età che avanza inesorabilmente. La sua leadership e dedizione continuano a essere fondamentali per il successo dei Lakers, dimostrando che, anche a 40 anni, James rimane una forza dominante nella NBA. E con un Luka Doncic in più, tutto è possibile. Anche arrivare all’ennesimo titolo della carriera.

Leggi Anche:

Mercato NBA, i Dallas Mavericks avevano provato a prendere Edwards per Luka Doncic

WNBA, a 42 anni la leggenda Diana Taurasi dice addio al basket