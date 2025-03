Nba, Giannis Antetokounmpo nella storia: raggiunti i 20mila punti in carriera

Pochi giorni fa LeBron James aveva toccato quota 50mila punti, ora a raggiungere un altro traguardo (anche se minore) è Giannis Antetokounmpo. Il greco, stella dei Milwaukee Bucks, stanotte è diventato il 52esimo giocatore di sempre a segnare almeno 20mila punti nella sua intera carriera. Un traguardo raggiunto contro dei Dallas Mavericks debilitati e molli, che non hanno potuto resistere alle incursioni (e percussioni) del gigante europeo nel pitturato. L’ultimo a raggiungere quota 20mila era stato – guarda caso – Damian Lillard, compagno di squadra di Antetokounmpo.

Il fenomeno numero 34 è stato omaggiato dalla squadra e dal pubblico di casa con un video tributo, che in pochi minuti ha ripercorso la carriera americana di Giannis: dalla notte del Draft quando era 19enne alla vittoria dello storico titolo fino a oggi. L’impressione è che di lavoro da fare ce ne sia ancora tanto, e che Giannis abbia tutt’altro che voglia di smettere. La Hall of Fame lo aspetta, si tratta comunque di un due volte MVP, otto volte All-Star e una volta Defensive Player of the Year. E si tratta, semplicemente, del miglior giocatore della storia dei Bucks per quanto riguarda: punti, rimbalzi, assist, stoppate, triple doppie e percentuale di tiro. Signore e signori, Giannis Antetokounmpo.

Leggi anche: