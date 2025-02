Nba, Dallas che guaio! Anche Gafford ko, e i Mavs sono senza centri

Di male in peggio, dalla padella alla brace o – come direbbero loro – when it rains it pours. Secondo quanto riporta Espn, i Dallas Mavericks hanno perso il centro Daniel Gafford per almeno sei settimane a causa di una distorsione del legamento crociato anteriore. Il centro ex Washington raggiunge così in infermeria Dereck Lively, Dwight Powell e soprattutto Anthony Davis, lasciando di fatto il coach Jason Kidd solamente PJ Washington (che però ultimamente sta saltando non poche partite per personal reasons) e l’inesperto Kessler Edwards.

Inizialmente, nella giornata di martedì, i Mavericks avevano annunciato che Gafford sarebbe stato rivalutato dopo due settimane. Ora, però, le stime si sono decisamente allungate. Lo stesso Daniel Gafford ha scritto su Instagram: “Aspettatemi tutti… tornerò presto”.

Leggi anche:

Doncic ai Lakers? Il gm di Utah non ha dubbi: “È un regalo, lo pensano tutti”

NBA, Ben Simmons si unisce ai Los Angeles Clippers: “Sto benissimo, pronto a giocare”

NBA, il proprietario di Dallas sull’addio di Doncic: “Se non lavori duramente non può stare qui”