All-Star Game, Curry e Ionescu snobbano la sfida da tre punti

All’All-Star Game di questo fine settimana non ci sarà nessun rematch tra Sabrina Ionescu e Steph Curry. Secondo The Athletic, le stelle di New York Liberty e Golden State Warriors non si sfideranno nella particolarissima gara di tiro da tre punti, che forse molti speravano diventasse un appuntamento fisso. Nessuno dei due giocatori, infatti, sembra essere interessato a prendervi parte.

Si era allora mormorato nei piani alti della NBA di mantenere il format e cambiare semplicemente gli interpreti. Il pensiero, immediatamente spostato su Klay Thompson e Caitlin Clark, si è spento ancor prima di nascere. La stella ex stella di Iowa ha rifiutato di partecipare annunciando in tempi non sospetti – durante lo scorso gennaio – di volere che “la sua prima gara da 3 punti si svolga al WNBA All-Star di Indianapolis quest’estate”.

Prima dell’edizione dello scorso anno, sia Curry che Ionescu avevano dichiarato che il perdente (chiunque fosse stato) avrebbe voluto una rivincita. Ionescu, che sarà presente questo fine settimana, ha dichiarato la scorsa settimana a USA Today che sarebbe lieta di disputare una rivincita se le venisse chiesto di partecipare.

“Che sia quest’anno o in futuro, entrambe abbiamo ancora molto basket, quindi prima o poi lo faremo. È una questione di tempo. Ma sono entusiasta di arrivare nella Baia. Ovviamente sono originario della Baia, quindi tutta la mia famiglia è entusiasta di potermi vedere e dare il benvenuto a casa”.

