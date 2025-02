NBA, Ben Simmons si unisce ai Los Angeles Clippers: “Sto benissimo, pronto a giocare”

Ben Simmons ha ufficialmente aperto un nuovo capitolo con i LA Clippers. Nella giornata di ieri si è allenato con la squadra per la prima volta dopo aver lasciato i Brooklyn Nets lo scorso fine settimana. La prima scelta del draft del 2016 dovrebbe debuttare questa notte in casa contro Memphis o giovedì contro Utah. Non gioca dal 1° febbraio.

L’australiano, nella consueta conferenza stampa di presentazione, ha quindi svelato le sue prime sensazioni a riguardo:

“Mi sento benissimo, pronto a partire. Voglio solo giocare a basket ad alto livello e sento che questo accadrà qui. È più facile essere in una franchigia in cui c’è più trasparenza, capiscono chi sei, di cosa hai bisogno, come il team può aiutarti e come io posso aiutarli. Qui mi sento a mio agio. Conosco la maggior parte dei ragazzi in squadra.”

Simmons, 28 anni, si unisce ad una squadra di veterani guidata da Kawhi Leonard, James Harden e Norman Powell:

“Difensivamente, è molto diverso quando sei in campo con un sacco di giocatori esperti. Sarà bellissimo condividere il parquet con tutti loro. Non ci vorrà molto per capirci a vicenda.”

Uno dei suoi nuovi compagni di squadra è il connazionale australiano Patty Mills, che si è recentemente unito ai Clippers:

“Conosco Patty da quando ero piccolo. Avere un volto familiare come il suo, aiuta, ma i ragazzi sono stati tutti fantastici. Sono stati tutti molto accoglienti”.

Simmons è andato ai Nets da Philadelphia in uno scambio che aveva coinvolto James Harden. In quell’occasione, però, l’australiano non era riuscito a scendere in campo insieme a Kevin Durant e Kyrie Irving per gli ormai noti problemi alla schiena che lo avevano limitato per gran parte di quella stagione.

I problemi fisici, dovuti principalmente al danno al nervo lombare, hanno continuato a limitare Simmons anche nel passato recente. Un dato salta chiaro all’occhio: la scorsa stagione ha giocato solo 15 partite, mentre quest’anno è sceso in campo in 33 su 52 a disposizione dei Nets in questa stagione.

L’allenatore, Tyronn Lue considera l’arrivo di Simmons come un nuovo inizio per i Clippers:

“Ci vorrà un po’ di tempo per farlo entrare nelle rotazioni e per fargli capire come dovrà stare in campo insieme ai suoi compagni, ma da un punto di vista prettamente cestistico sono davvero molto felice di poterlo avere con noi.”

Leggi Anche:

Mercato NBA, Brandon Ingram estende il contratto con Toronto: arrivano 120 milioni

Mercato NBA, i Los Angeles Lakers hanno un nuovo centro: firmato Alex Len